Друга ракетка світу Новак Джокович переміг в матчі 1/4 фіналу US Open американця Тейлора Фріца з рахунком – 6:1, 6:4, 6:4 та встановив рекорд турнірів Grand Slam за числом виходів у півфінали на "мейджорах" серед чоловіків. До цього він ділив першу сходинку зі швейцарцем Роджером Федерером.
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Черговий успіх, що наближає серба до статусу найвеличнішого тенісиста в історії
Участь у Відкритому чемпіонаті США у 2023 році стала сімнадцятою для Новака Джоковича на турнірі. Ці змагання будуть для сербського тенісиста уже знаковими, адже він не тільки побив черговий рекорд, а й повернеться після завершення турніру на перше місце у рейтингу ATP.
Минулий розіграш US Open Новак пропустив через відмову робити щеплення від Covid-19, тому не дорахувався таких потрібних очок у рейтингу, але в сезоні-2023 він не захищав жодного балу на відміну від іспанця Алькараса, який тріумфував у минулому році. Тому вже зараз серб гарантував собі повернення лідерства у чоловічому тенісі з наступного тижня.
Джокович проводить неймовірний сезон. Він вийшов у 4 з 4 півфінали на "мейджорах" у 2023 році. Ба більше, двічі він тріумфував на турнірах, а одного разу поступився у фіналі саме чинній першій ракетці світу. На US Open все йде до того, що серб матиме шанс узяти реванш у іспанця за поразку на Вімблдоні.
У півфіналі Новак Джокович зіграє проти американця – Бена Шелтона, а Карлос Алькарас в 1/4 фіналу зустрнеться з німцем Александером Звєрєвим, а у півфіналі потенційними суперниками є "нейтральні" Даніїл Медвєдєв та Андрєй Рубльов.
Рекордсмени за півфіналами "мейджорів" (чоловіки)
- Новак Джокович (Сербія) – 47 півфіналів (2007-2023 роки)
- Роджер Федерер (Швейцарія) – 46 (2003-2020)
- Рафаель Надаль (Іспанія) – 38 (2005-2022)
- Джиммі Коннорс (США) – 31 (1974-1991)
- Іван Лендл (Чехословаччина) – 28 (1981-1991)
Рекордсмени за півфіналами "мейджорів" / соцмережі US Open
Окрім нового досягнення, Джоковичу також належить абсолютний рекорд за фіналами "мейджорів" – 34 та кількістю трофеїв – 23.
Дивіться огляд історичної перемоги Новака Джоковича