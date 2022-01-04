Джокович сыграет на Australian Open, несмотря на "проблемы" с вакцинацией
Источник:инстаграм Джоковича
Лучший теннисист современности Новак Джокович сыграет на Australian Open-2022. Сербский теннисист сообщил, что вылетел в Мельбурн.
Вакцинация от COVID-19 противопоказана Джоковичу
Участие Джоковича на Australian Open было под вопросом из-за того, что Новак не раскрывал свой статус вакцинации против коронавируса.
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Чтобы попасть в Австралию, нужно быть вакцинированным. Причем в каждом из штатов Австралии одобрены разные вакцины против COVID-19.
4 января Джокович сообщил, что вылетает в Мельбурн. По словам теннисиста, он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.
Таким образом Джокович доказал, что вакцинация от COVID-19 противопоказана для него.
Джокович вылетел в Мельбурн / Фото из инстаграма теннисиста
- Джокович – действующий девятикратный победитель Australian Open. Новак – обладатель 20 титулов серии Гренд Слэм.
- Australian Open 2022 состоится 17 – 30 января 2022 года.
- Турнир в Мельбурне второй год подряд из-за травмы колена пропустит швейцарец Роджер Федерер.