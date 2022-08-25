Джокович пропустит Us Open из-за отсутствия вакцинации

В конце августа стартует открытый чемпионат США. Однако не все теннисисты смогут попасть на турнир.

Все из-за отсутствия вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на US Open. Его фамилия отсутствует в списке участников перед стартом основной сетки турнира.

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Джокович не может въехать в США, поскольку не вакцинирован от коронавируса. Ранее теннисист отмечал, что не собирается делать прививки ради Us Open.

Похожая ситуация с Australian Open

Джокович уже пропустил в этом году Australian Open из-за отказа вакцинироваться.

В начале января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open.

В аэропорту теннисист не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала неразбериха с оформлением визы. К тому же теннисист не имел прививки против коронавируса.

Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.

Затем оказалось, что министр иммиграции может лично рассмотреть это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, который он и сделал. После чего Джокович был депортирован из Австралии.

US Open-2022 состоится с 29 августа и продлится до 11 сентября.