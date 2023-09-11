Едва сдерживая слезы: Джокович почтил звезду НБА, погибшего в авиакатастрофе – видео

Новак Джокович поднял над головой свой четвертый трофей Открытого чемпионата США. Во время награждения сербский теннисист отличился красивейшим поступком.

В финале US Open-2023 Новаку Джоковичу противостоял "нейтральный" россиянин Даниил Медведев. Сербу удалось взять реванш за поражение в финале этого турнира в 2021 году. Тогда россиянин в трех сетах "положил на лопатки" Новака и выиграл вожделенный трофей.

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В память о своем погибшем друге Коби Брайанте

Джокович в четвертый раз победил на Открытом чемпионате США. Теперь у серба 24 победы на турнирах Grand Slam и суммарно 96 кубков в карьере.

Однако самый трогательный момент финала был уже во время церемонии награждения. Новак надел специально изготовленную футболку с его изображением и легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта. Жизнь которого оборвалась 26 января 2020 года в результате авиакатастрофы.

Впереди на футболке Джоковича была надпись "Мамба навсегда", а на спине – число "24", которое являлось одним из игровых номеров баскетболиста.

Также это число символизировало количество выигранных трофеев Джоковича на турнирах Grand Slam.

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После этого Новак поцеловал изображение на футболке и протянул руки к небу. Таким жестом он передал "привет" Коби на небо и показал, что помнит о нем.

Джокович повернулся спиной к камере, чтобы продемонстрировать на спине 24-й номер. После теннисист прокомментировал свой жест, назвав Брайанта близким другом едва сдерживая эмоции.

Кобэ был моим близким другом. Мы много говорили о менталитете победителя, когда я боролся с травмой и пытался вернуться, вернуться на вершину игры. Он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был рядом для любого совета, совета, любой поддержки в очень дружеской форме,

– сказал Джокович на награждении.