В финале US Open-2023 Новаку Джоковичу противостоял "нейтральный" россиянин Даниил Медведев. Сербу удалось взять реванш за поражение в финале этого турнира в 2021 году. Тогда россиянин в трех сетах "положил на лопатки" Новака и выиграл вожделенный трофей.
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В память о своем погибшем друге Коби Брайанте
Джокович в четвертый раз победил на Открытом чемпионате США. Теперь у серба 24 победы на турнирах Grand Slam и суммарно 96 кубков в карьере.
Однако самый трогательный момент финала был уже во время церемонии награждения. Новак надел специально изготовленную футболку с его изображением и легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта. Жизнь которого оборвалась 26 января 2020 года в результате авиакатастрофы.
Впереди на футболке Джоковича была надпись "Мамба навсегда", а на спине – число "24", которое являлось одним из игровых номеров баскетболиста.
Также это число символизировало количество выигранных трофеев Джоковича на турнирах Grand Slam.
Джокович почтил память Брайанта: смотрите видео
После этого Новак поцеловал изображение на футболке и протянул руки к небу. Таким жестом он передал "привет" Коби на небо и показал, что помнит о нем.
Джокович повернулся спиной к камере, чтобы продемонстрировать на спине 24-й номер. После теннисист прокомментировал свой жест, назвав Брайанта близким другом едва сдерживая эмоции.
Кобэ был моим близким другом. Мы много говорили о менталитете победителя, когда я боролся с травмой и пытался вернуться, вернуться на вершину игры. Он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был рядом для любого совета, совета, любой поддержки в очень дружеской форме,
– сказал Джокович на награждении.
- Напомним, что ужасная авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, когда вертолет с баскетболистом уже 25 минут был в воздухе. Перед этим связь с вертолетом, на борту которого находились 9 человек, неожиданно прервалась.
- Авиакатастрофа унесла жизни всех находившихся на борту. Вместе с Коби погибла его дочь Джианна, ее партнерша по баскетбольной команде Алисса и его отец. Оборвалась жизнь также мамы ребенка и жена тренера Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.
- Отметим, что в этот день аэропорты задержали свои рейсы из-за густого тумана, но вертолет баскетболиста таки поднялся в воздух.
- Звездный баскетболист посмертно награжден престижной премией Эмми.