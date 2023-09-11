У фіналі US Open-2023 Новаку Джоковичу протистояв "нейтральний" росіянин Даніїл Медвєдєв. Сербу вдалось взяти реванш за поразку у фіналі цього турніру у 2021-му році. Тоді росіянин у трьох сетах "поклав на лопатки" Новака та виграв омріяний трофей.

До теми Взяв реванш у "нейтрального" росіянина: Новак Джокович – переможець US Open-2023

У пам'ять про свого загиблого друга Кобі Браянта

Джокович вчетверте переміг на Відкритому чемпіонаті США. Тепер у серба 24 перемоги на турнірах Grand Slam та сумарно 96 кубків у кар'єрі.

Однак найзворушливіший момент фіналу був вже під час церемонії нагородження. Новак одягнув спеціально виготовлену футболку із його зображенням та легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта. Життя якого обірвалось 26 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи.

Спереду на футболці Джоковича був напис "Мамба назавжди", а на спині – число "24", яке було одним із ігрових номерів баскетболіста.

Також це число символізувало кількість виграних трофеїв Джоковича на турнірах Grand Slam.

Джокович вшанував пам'ять Браянта: дивіться відео

Після чого Новак поцілував зображення на футболці та простягнув руки до неба. Таким жестом він передав "привіт" Кобі на небо та показав, що пам'ятає про нього.

Джокович обернувся спиною до камери, аби продемонструвати на спині 24-й номер. Після тенісист прокоментував свій жест, назвавши Браянта близьким другом ледь стримуючи емоції.

Кобе був моїм близьким другом. Ми багато говорили про менталітет переможця, коли я боровся з травмою і намагався повернутися, повернутися на вершину гри. Він був одним із тих, на кого я найбільше покладався. Він завжди був поруч для будь-якої поради, поради, будь-якої підтримки в дуже дружній формі,

– сказав Джокович на нагородженні.