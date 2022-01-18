Джокович может пропустить следующий турнир серии Grand Slam-Roland Garros
Источник:Le Parisien
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, вернулся в Сербию после того, как его депортировали из Австралии из-за отсутствия у спортсмена прививки от COVID-19, что положило конец его надеждам защитить титул Australian Open.
Самолет с Джоковичем 17 января приземлился в аэропорту Белграда, где его встретила небольшая группа болельщиков, которые размахивали сербским флагом.
К слову Джокович может больше никогда не сыграть на Australian Open
Мать теннисиста Дияна Джокович сообщила журналистам, что в ближайшие несколько дней Новак останется в Белграде, но пока не намерен выступать с заявлениями.Обратите внимание! Открытый чемпионат Австралии по теннису стартовал 17 января в Мельбурне, где Джокович ранее выиграл девять титулов.
Проблемы Джоковича могут не закончиться
Также возникли вопросы относительно участия Джоковича в Открытом чемпионате Франции – следующем в этом году турнире Большого шлема.
Дело в том, что недавно парламент Франции окончательно одобрил закон, обязывающий людей в возрасте от 16 лет иметь сертификат о прививках для посещения общественных мест, в частности спортивных объектов.
Министерство спорта Франции 17 января заявило, что не будет делать исключения профессиональным игрокам. Однако в ведомстве также сказали, что ситуация может измениться до мая, когда должны провести мероприятие.
Коротко о скандале с Джоковичем в Австралии
- 5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича.
- Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Сообщалось, что они признали основания для медотвода ненадлежащими. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.
- При этом стало известно, что министр иммиграции лично рассмотрит это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, что он и сделал.
- В этой ситуации Джоковичу также могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.