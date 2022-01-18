Джокович может пропустить следующий турнир серии Grand Slam-Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, вернулся в Сербию после того, как его депортировали из Австралии из-за отсутствия у спортсмена прививки от COVID-19, что положило конец его надеждам защитить титул Australian Open.

Самолет с Джоковичем 17 января приземлился в аэропорту Белграда, где его встретила небольшая группа болельщиков, которые размахивали сербским флагом.

К слову Джокович может больше никогда не сыграть на Australian Open

Мать теннисиста Дияна Джокович сообщила журналистам, что в ближайшие несколько дней Новак останется в Белграде, но пока не намерен выступать с заявлениями.

Проблемы Джоковича могут не закончиться

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартовал 17 января в Мельбурне, где Джокович ранее выиграл девять титулов.

Также возникли вопросы относительно участия Джоковича в Открытом чемпионате Франции – следующем в этом году турнире Большого шлема.

Дело в том, что недавно парламент Франции окончательно одобрил закон, обязывающий людей в возрасте от 16 лет иметь сертификат о прививках для посещения общественных мест, в частности спортивных объектов.

Министерство спорта Франции 17 января заявило, что не будет делать исключения профессиональным игрокам. Однако в ведомстве также сказали, что ситуация может измениться до мая, когда должны провести мероприятие.

Коротко о скандале с Джоковичем в Австралии