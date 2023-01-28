Джокович в шаге от рекорда Надаля: нужно лишь одолеть удобного соперника на Australian Open

Сербский теннисист имеет шанс разделить рекорд по количеству выигранных турниров Grand Slam. Для Джоковича это может быть десятая победа на открытом чемпионате Австралии.

В воскресенье, 29 января, определится первый победитель турниров Grand Slam в этом году среди мужчин. За победу на Australian Open сразятся Новак Джокович и Стефанос Циципас, пишет 24 канал.

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Для серба это будет уже 33 финал GS за всю карьеру. В них Новак одержал 21 победу, что на одну меньше чем у рекордсмена Надаля. Поэтому победа в Мельбурне позволит Джоковичу догнать испанца.

Что же касается Australian Open, то здесь сербу нет равных – девять триумфов в Мельбурне. В свою очередь, для его оппонента это лишь второй финал Grand Slam в карьере. В прошлый раз Циципас проиграл в финале Ролан Гаррос-2021 именно Джоковичу.

На турнирах в Австралии Стефанос выступает удачно. За последние четыре года он трижды доходил до полуфиналов. но там почти без шансов проигрывал – дважды Медведеву и однажды Надалю.

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На этот раз букмекеры тоже не видят шансов для Стефаноса. Коэффициент на его победу составляет аж 4,90, тогда как на Джоковича можно поставить всего за 1,20.

При этом эксперты склоняются к тому, что Ноле не отдаст греку ни одного сета (2,10). А коэффициент на завершение игры в три сета составляет 1,95. В свою очередь финиш за четыре сета оценивается в 3,00, а через пять сетов – 4,65.

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История встреч

Джокович и Циципас провели 13 очных поединков. Ощутимое преимущество на стороне Новака – десять побед против трех у грека. Причем серб непременно был сильнее в их последних восьми дуэлях.

На турнирах Grand Slam соперники встречались дважды. Кроме вышеупомянутого финала Ролан Гаррос-2021, Новак и Стефанос играли на том же турнире за год до этого. Тогда в полуфинале серб также одержал верх.

Последняя их встреча состоялась на прошедшем Итоговом турнире ATP в группе. Сильнее снова был Новак, который в итоге и стал победителем соревнования.