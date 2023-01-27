Скандальный случай произошел после четвертьфинального матча Australian Open, в котором Новак Джокович играл против россиянина Андрея Рублева. На этом матче один из болельщиков был в футболке с большой буквой "z". Хотя организаторы турнира прежде официально запретили использовать российские и белорусские флаги, а также символы войны России против Украины.

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Уже после матча отец теннисиста Срджан Джокович решил сфотографироваться с болельщиками, которые собрались на лестнице арены и в парке вокруг. Это были сербские и российские поклонники. Один из них имел российский флаг, на котором был изображен российский диктатор Владимир Путин. А сам он был в футболке с буквой "z". И когда рядом с ним стоял Срджан Джокович, то этот россиянин передал приветствие одному из путинских приверженцу Александру Залдостанову, находящемуся под санкциями.

Сам Срджан после этого воскликнул "живели Руси", что можно перевести как "да здравствуют россияне", или как тост "за россиян".

Такой возмутительный поступок не остался без внимания организаторов турнира. И там напомнили его участникам о недопуске таких поступков и наказании за них.

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Уже на полуфинальном матче Australian Open Срджан Джокович не был на трибунах. А Новаку Джоковичу пришлось отвечать за поступок отца.

Теннисист заявил, что его отца неправильно поняли. Якобы он, как всегда, пошел праздновать победу с сербскими болельщиками.

"Мой отец, вся моя семья, и я пережили несколько войн в 90-х. Как сказал мой отец, мы против войны, мы никогда не будем поддерживать насилие или войну. Мы знаем, насколько это разрушительно для семьи, для людей в любой стране, которая переживает войну", – заявил Новак Джокович.

Новак Джокович утверждает, что слова его отца на видео с россиянами неправильно поняли. И утверждает, что "он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии", ведь вокруг было много сербских флагов.

Сербский и российский флаг еще действительно можно перепутать (сербский имеет три горизонтальных линии красного, синего и белого цветов. Российский флаг имеет те же три цветные полосы, только в обратном порядке). Но слова с пожеланием россиян явно не укладывается в объяснение Новака Джоковича. И пока неизвестно, будет ли Срджан Джокович на трибунах финала Australian Open.