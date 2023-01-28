У неділю, 29 січня, визначиться перший переможець турнірів Grand Slam цього року серед чоловіків. За перемогу на Australian Open позмагаються Новак Джокович та Стефанос Ціціпас, пише 24 канал.

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Для серба це буде вже 33-й фінал GS за всю кар'єру. В них Новак здобув аж 21 перемогу, що на одну менше ніж у рекордсмена Надаля. Тому перемога в Мельбурні дозволить Джоковичу наздогнати іспанця.

Що ж стосується Australian Open, то тут сербу нема рівних – аж дев'ять тріумфів у Мельбурні. У свою чергу для його опонента це лише другий фінал Grand Slam в кар'єрі. Минулого разу Ціціпас програв у фіналі Ролан Гаррос-2021 саме Джоковичу.

На турнірах в Австралії Стефанос виступає успішно. За останні чотири роки він тричі доходив до півфіналів. але там майже без шансів програвав – двічі Мєдвєдєву та один раз Надалю.

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Цього разу букмекери також не бачать шансів для Стефаноса. Коефіцієнт на його перемогу становить аж 4,90, тоді як на Джоковича можна поставити всього за 1,20.

При цьому експерти схиляються до того, що Ноле не віддасть греку жодного сета (2,10). А коефіцієнт на завершення гри у три сети становить 1,95. У свою чергу фініш за чотири сети оцінюється у 3,00, а за п'ять сетів – 4,65.

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Історія зустрічей

Джокович та Ціціпас провели 13 очних поєдинків. Відчутна перевага на боці Новака – десять перемог проти трьох у грека. При чому серб неодмінно був сильнішим в їх останніх вісьмох дуелях.

На турнірах Grand Slam суперники зустрічались двічі. Окрім вище згаданого фіналу Ролан Гаррос-2021, Новак і Стефанос грали на тому ж турнірі за рік до цього. Тоді у півфіналі серб також взяв гору.

Остання їх зустріч відбулась на минулому Підсумковому турнірі ATP в групі. Сильнішим знову був Новак, який у підсумку і став переможцем того змагання.