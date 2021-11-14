Джима провалила ключевую гонку перед новым сезоном: бешеный прорыв Семеренко

В норвежском Шушене женская сборная Украины по биатлону завершает подготовку к новому сезону. В воскресенье, 14 ноября, в Норвегии прошел контрольный масс-старт.

Три украинки в топ-20

Контрольные гонки в Шушене важны, ведь по их итогам тренер сборной Украины Урош Велепец будет определяться с составом на этапах Кубка мира. Украину в масс-старте представили девять биатлонисток. Ирина Петренко снялась с гонки.

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Лучше всего масс-старт из украинок преодолела опытная Валентина Семеренко. Она с одним кругом штрафа финишировала 12-й, несмотря на то, что стартовала 34-й.

С одним кругом штрафа на 14-й строчке масс-старт завершила Анастасия Меркушина. Украинка потеряла четыре позиции по сравнению со стартовой.

Неудачным масс-старт оказался для Юлии Джимы. Наша биатлонистка стартовала 8-й, но из-за 6 штрафных кругов завершила гонку 39-й.

Разочаровала и Елена Пидгрушная (Билосюк). Лидер нашей команды допустила два промаха и финишировала только на 34-м месте.

Прорыв удался перспективной Дарье Блашко. С чистой стрельбой Блашко удалось финишировать на 23-м месте, стартовав 46-й.

Результат женского масс-старта

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия)

2. Хлое Шевалье (Франция)

3. Каролин Эрдаль (Норвегия)

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12. Валентина Семеренко (Украина)

14. Анастасия Меркушина

17. Вита Семеренко

23. Дарья Блашко

26. Ольга Абрамова

27. Екатерина Бех

34. Елена Билосюк

39. Юлия Джима

52. Надежда Белкина