Джима провалила ключевую гонку перед новым сезоном: бешеный прорыв Семеренко
Источник:24 канал
В норвежском Шушене женская сборная Украины по биатлону завершает подготовку к новому сезону. В воскресенье, 14 ноября, в Норвегии прошел контрольный масс-старт.
Три украинки в топ-20
Контрольные гонки в Шушене важны, ведь по их итогам тренер сборной Украины Урош Велепец будет определяться с составом на этапах Кубка мира. Украину в масс-старте представили девять биатлонисток. Ирина Петренко снялась с гонки.
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Лучше всего масс-старт из украинок преодолела опытная Валентина Семеренко. Она с одним кругом штрафа финишировала 12-й, несмотря на то, что стартовала 34-й.
С одним кругом штрафа на 14-й строчке масс-старт завершила Анастасия Меркушина. Украинка потеряла четыре позиции по сравнению со стартовой.
Неудачным масс-старт оказался для Юлии Джимы. Наша биатлонистка стартовала 8-й, но из-за 6 штрафных кругов завершила гонку 39-й.
Разочаровала и Елена Пидгрушная (Билосюк). Лидер нашей команды допустила два промаха и финишировала только на 34-м месте.
Прорыв удался перспективной Дарье Блашко. С чистой стрельбой Блашко удалось финишировать на 23-м месте, стартовав 46-й.
Результат женского масс-старта
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
2. Хлое Шевалье (Франция)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия)
…
12. Валентина Семеренко (Украина)
14. Анастасия Меркушина
17. Вита Семеренко
23. Дарья Блашко
26. Ольга Абрамова
27. Екатерина Бех
34. Елена Билосюк
39. Юлия Джима
52. Надежда Белкина