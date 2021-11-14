Джима провалила ключевую гонку перед новым сезоном: бешеный прорыв Семеренко

14 ноября 2021 , 17:03
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Источник:

24 канал

В норвежском Шушене женская сборная Украины по биатлону завершает подготовку к новому сезону. В воскресенье, 14 ноября, в Норвегии прошел контрольный масс-старт.

Три украинки в топ-20

Контрольные гонки в Шушене важны, ведь по их итогам тренер сборной Украины Урош Велепец будет определяться с составом на этапах Кубка мира. Украину в масс-старте представили девять биатлонисток. Ирина Петренко снялась с гонки.

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Лучше всего масс-старт из украинок преодолела опытная Валентина Семеренко. Она с одним кругом штрафа финишировала 12-й, несмотря на то, что стартовала 34-й.

С одним кругом штрафа на 14-й строчке масс-старт завершила Анастасия Меркушина. Украинка потеряла четыре позиции по сравнению со стартовой.

Неудачным масс-старт оказался для Юлии Джимы. Наша биатлонистка стартовала 8-й, но из-за 6 штрафных кругов завершила гонку 39-й.

Разочаровала и Елена Пидгрушная (Билосюк). Лидер нашей команды допустила два промаха и финишировала только на 34-м месте.

Прорыв удался перспективной Дарье Блашко. С чистой стрельбой Блашко удалось финишировать на 23-м месте, стартовав 46-й.

Результат женского масс-старта

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
2. Хлое Шевалье (Франция)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия)

12. Валентина Семеренко (Украина)
14. Анастасия Меркушина
17. Вита Семеренко
23. Дарья Блашко
26. Ольга Абрамова
27. Екатерина Бех
34. Елена Билосюк
39. Юлия Джима
52. Надежда Белкина 

Внимание. Кубок мира по биатлону сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
Автор: Михайло Гема