Джима не выступит на ЧЕ-2024 по биатлону: тренер рассказал о решении спортсменки

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима не выступит на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщил главный тренер женской команды Николай Зоц.

Джима продолжит выступления на пятом этапе Кубка мира, где примет участие в спринте в пятницу, 12 января. После окончания этапа она останется в Рупольдинге и будет готовиться к чемпионату мира.

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Почему Джима не выступит на ЧЕ

По словам Николая Зоца, 3биатлонисты приняли решение пропустить чемпионат Европы вместе с личным тренером Урошем Велепцем.

"[Джима] с личным тренером по такому плану попросили, чтобы я посодействовал им в выполнении плана. Если [Петренко, Меркушина и Дмитренко] пропускают спринт в Рупольдинге, заезжают на высоту, то Джима не хотела бы ехать на высоту сейчас, участвует [ в Рупольдинге]. Затем она остается там до 28-го числа, но хочет пропускать чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира. Они с Урошем [Велепцем] так просили, я не против. Будем надеяться, что все будет хорошо", - рассказал Зоц .

Зоц также сообщил, что Петренко, Меркушин и Дмитренко выступят и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

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