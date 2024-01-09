Джима продолжит выступления на пятом этапе Кубка мира, где примет участие в спринте в пятницу, 12 января. После окончания этапа она останется в Рупольдинге и будет готовиться к чемпионату мира.

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Почему Джима не выступит на ЧЕ

По словам Николая Зоца, 3биатлонисты приняли решение пропустить чемпионат Европы вместе с личным тренером Урошем Велепцем.

"[Джима] с личным тренером по такому плану попросили, чтобы я посодействовал им в выполнении плана. Если [Петренко, Меркушина и Дмитренко] пропускают спринт в Рупольдинге, заезжают на высоту, то Джима не хотела бы ехать на высоту сейчас, участвует [ в Рупольдинге]. Затем она остается там до 28-го числа, но хочет пропускать чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира. Они с Урошем [Велепцем] так просили, я не против. Будем надеяться, что все будет хорошо", - рассказал Зоц .

Зоц также сообщил, что Петренко, Меркушин и Дмитренко выступят и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

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