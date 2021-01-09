У німецькому Оберхофі 9 січня продовжився біатлонний сезон-2020/2021. У рамках 5-го етапу Кубка світу відбулась жіноча гонка переслідування.

Спекотний фініш персьюту видався норвезьким. Тіріль Екхофф та Марте Олсбю Ройселанд вирішили між собою, хто ж переможе у першому переслідуванні 2021-го року. У фінішному коридорі переможниця спринту класно перекрила коридор партнерці по команді та здобула перемогу, залишивши за спиною лідерку загального заліку Кубка світу, пише 24 канал.

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Трійку лідерів замкнула австрійка Ліза-Тереза Хаузер, яка два дні поспіль залишає за собою третю сходинку п'єдесталу.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

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14. Юлія Джима (Україна)

39. Олена Підгрушна

Як виступали українки у персьюті

Перед стартом тренерський штаб зняв з гонки третю представницю України Дар'ю Блашко. Ймовірно, що 24-річну українку вирішили поберегти на естафету. Першою на старт серед українських біатлоністок вийшла Юлія Джима, яка стартувала 10-ю.

Джима вдало відпрацювала на першому вогневому рубежі та вийшла зі стрільби з 10-ю. Олена Підгрушна, яка 9 січня святкує своє 34-річчя, теж підтримала починання партнерки по команді та відстрілялась "чисто".

На другій стрільбі Джима знову показала свій клас та підтвердила свій статус однієї з найкращих стрілків біатлону. 30-річна киянка виїхала на третє коло з 8-м результатом, програючи лідерці Екхофф менше як хвилину (+57,6).

Капітан України Підгрушна теж була непохитною – другий поспіль нуль. 10 з 10 дозволило українській біатлоністці на екватору гонки підійнятись у топ-40. Вона покращила свій результат на 14 позицій.

Третій рубіж став ключовим для українки. Джима двічі влучила у "молоко", що відразу відкинуло її за межі топ-10 – лише 15 позиція. Відставання від десятки найкращих складало менше як 20 секунд. Іменинниця Підгрушна пішла за стопами напарниці по збірній – теж дві хиби. Щоправда, вони не надто погіршили позиції українки – 41 місце у порівнянні з 39-м, яке було перед стрільбою.

На вирішальній стрільбі Юля додала у свій пасив ще один промах. Проїхавши додаткових 150 метрів штрафу найкраща серед українок вийшла на останнє коло 13-ю. А ось Підгрушна відстрілялась на нуль – 39 місце.

На останньому колі Джима пропустила повз себе французьку біатлоністку Жулью Сімон та фінішувала 14-ю. Підгрушна так і залишилась 39-ю.