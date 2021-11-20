Де дивитись протистояння Шевченко – Моурінью

Поєдинок Дженоа – Рома відбудеться 21 листопада. Початок зустрічі у Генуї на стадіоні "Луїджі Ферраріс" о 21:45.

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Цей матч стане першим для "грифонів" під керівництвом Андрія Шевченка. Український наставник дебютує на тренерському містку у нечужій Серії А. Напередодні поєдинку краща ситуація у турнірній таблиці у Роми – 6 місце та 19 очок в активі.

А ось у Дженоа не все так гладко. "Грифони" йдуть лише на 17-й позиції серед 20 клубів Серії А. В активі клубу Шевченка лише 9 набраних пунктів за 12 турів.

У прямому ефірі протистояння Андрія Шевченка та Жозе Моурінью в Україні транслюватиме платформа Megogo. Для перегляду слід оформити передплату "Максимальна" (299 гривень на місяць) або "Спорт" (199 гривень на місяць, куди входять лише 39 каналів.