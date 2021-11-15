Дженоа провела первый матч под руководством Шевченко

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко провел с командой первый спарринг. Соперниками подопечного экс-наставника сборной Украины стали игроки молодежного состава клуба.

Первая победа для Шевченко в Дженоа

В игре принимали участие футболисты, которых не вызывали в национальные сборные.

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Подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:1. Голами отличились Филиппо Мелегони, Элмандо Джини и Флавио Бьянки. Представитель молодежной команды Брайан Бочи забил один гол в ворота соперника.

45-летний украинский специалист остался доволен игрой своих подопечных.

Хороший тест в конце первой недели хорошей работы,

– отметил Шевченко.

Шевченко в Дженоа: что известно

Бывший тренер сборной Украины 7 ноября возглавил итальянский клуб Дженоа.

Шевченко подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года.

В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.

Также известно, сколько экс-наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии. Украинский специалист получит почти так же, как во главе национальной команды.

. В воскресенье, 21 ноября, Дженоа проведет первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко. "Грифоны" встретятся в поединке против Ромы.