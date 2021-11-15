Дженоа провела первый матч под руководством Шевченко
15 ноября 2021 , 11:04Читати новину українською
Источник:ФК Дженоа
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко провел с командой первый спарринг. Соперниками подопечного экс-наставника сборной Украины стали игроки молодежного состава клуба.
Первая победа для Шевченко в Дженоа
В игре принимали участие футболисты, которых не вызывали в национальные сборные.
Читайте также Причина провала: у Шевченко был разговор с опытными игроками Дженоа
Подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:1. Голами отличились Филиппо Мелегони, Элмандо Джини и Флавио Бьянки. Представитель молодежной команды Брайан Бочи забил один гол в ворота соперника.
45-летний украинский специалист остался доволен игрой своих подопечных.
Хороший тест в конце первой недели хорошей работы,
– отметил Шевченко.
Шевченко в Дженоа: что известно
- Бывший тренер сборной Украины 7 ноября возглавил итальянский клуб Дженоа.
- Шевченко подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года.
- В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.
- Также известно, сколько экс-наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии. Украинский специалист получит почти так же, как во главе национальной команды.