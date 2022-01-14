Калафиори перешел в Дженоа из Ромы в аренду до конца сезона. В новом клубе игрок будет выступать под номером "16".

Калафиори – левый защитник. Хотя может сыграть и в центре защиты, а также слева в полузащите.

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В этом сезоне он сыграл шесть матчей за Рому в чемпионате Италии, а также трижды выходил на поле в матчах Лиги конференций. В том числе отыграл полный матч против Зари в Запорожье.

Также он выступает за молодежную сборную Италии.

Калафиори стал уже четвёртым новичком "грифонов" во время зимнего трансферного окна. Перед этим команда купила полузащитника Сильвана Гефти и нападающего Келвина Ебоа, а также арендовала защитника Лео Эстигора. Еще один трансфер – это Хоан Васкес. Однако команда просто выкупила его контракт – защитник еще до этого выступал за Дженоа в аренде.

Также итальянские СМИ сообщили, что Дженоа договорилась о трансфере полузащитника сборной Германии Надима Амири.