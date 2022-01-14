Калафіорі перейшов в Дженоа з Роми в оренду до кінця сезону. В новому клубі гравець буде виступати під номером "16".

Калафіорі – лівий оборонець. Хоча може зіграти й у центрі захисту, а також зліва у півзахисті.

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В цьому сезоні він зіграв гість матчів за Рому в чемпіонаті Італії, а також тричі виходив на поле в матчах Ліги конференцій. У тому числі відіграв повний матч проти Зорі в Запоріжжі.

Також він виступає за молодіжну збірну Італії.

Калафіорі став вже четвертим новачком "грифонів" під час зимового трансферного вікна. Перед тим команда купила півзахисника Сільвана Гефті та нападника Келвіна Єбоа, а також орендувала захисника Лео Естігора. Ще один трансфер – це Хоан Васкес. Однак команда просто викупила його контракт – захисник ще до цього виступав за Дженоа в оренді.

Також італійські ЗМІ повідомили, що Дженоа домовилася про трансфер півзахисника збірної Німеччини Надіма Амірі.