Трудова угода 48-річного німця розрахована до 2024 року.
До слова Очолить Динамо чи повернеться до збірної України: яке майбутнє очікує на Андрія Шевченка
Шевченко попрощався з Дженоа після поразки від Мілана у Кубку Італії (1:3). Повідомлялося, що український фахівець залишається на контракті в італійському клубі.
Дженоа зараз йде на 19-му місці в Серії А. Команда за двадцять два матчі набрала лише 12 балів. Від рятівного 17-го рядка відставання складає шість пунктів.
Що відомо про Блессіна
- Останні два роки він працював у бельгійському Остенді, з яким показував непогані результати. Контракт із ним підписано до кінця сезону 2023/2024.
- Почав тренерську кар'єру Олександр Блессін у 2012 році. Шість років він працював із Лейпцигом U-17, потім два роки з командою "биків" U-19.
- 48-річний фахівець за футбольну кар'єру змінив чимало клубів, проте всі вони виступали нижче за другу Бундеслігу.