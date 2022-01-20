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До слова Очолить Динамо чи повернеться до збірної України: яке майбутнє очікує на Андрія Шевченка

Шевченко попрощався з Дженоа після поразки від Мілана у Кубку Італії (1:3). Повідомлялося, що український фахівець залишається на контракті в італійському клубі.

Дженоа зараз йде на 19-му місці в Серії А. Команда за двадцять два матчі набрала лише 12 балів. Від рятівного 17-го рядка відставання складає шість пунктів.

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