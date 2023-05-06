Сезон в ведущих лигах Европы близится к завершению. Определяются триумфаторы и неудачники турниров. Также становятся известны клубы, которые по итогам сезона 2022/23 пополнят элитный дивизион, пишет 24 Канал.

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Год без Серии А

Прямой выход в элиту гарантировал себе бывший клуб Андрея Шевченко Дженоа. В матче 36-го тура Серии В "грифоны" обыграли Асколи со счетом 2:1. Другой претендент на прямую путевку Бари сыграл вничью с Моденой (1:1). Так что генуэзцы спокойно обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон.

Отметим, что на экваторе сезона "грифоны" уволили преемника Шевченко Александера Блессина. Команда под руководством немецкого специалиста демонстрировала неудовлетворительные результаты. Спасать ситуацию взялся бывший игрок сборной Италии Альберто Джиралдино, в конце концов, выполнивший задание на сезон.

Напомним, что Дженоа покинула Серию А по итогам сезона 2021/22. Тогда "грифонов" несколько месяцев возглавлял Андрей Шевченко. Однако украинский специалист не сумел вывести из пике кризисный клуб и был уволен через два месяца после назначения. Генуэзцы под руководством Шевченко одержали только одну победу в 11 матчах.

К слову. Первую путевку в Серию А гарантировал Фрозиноне, который на 4 очка опережает Дженоа. Третью путевку разыграют шесть клубов, занимающих с 3-го по 8-е места в турнирной таблице Серии В.