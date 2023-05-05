За пять туров до завершения чемпионата команда Лучано Спаллетти оформила чемпионство. "Партенопеи" сыграли вничью с Удинезе (1:1), что вполне хватило для досрочной победы в Серии А.

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Трагические события в Неаполе на фоне общей эйфории

Тысячи болельщиков Наполи вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех своей любимой команды. Во время массовых беспорядков на улицах Неаполя был убит 26-летний мужчина.

На одной из площадей произошла стрельба, в результате которой местный житель получил три огнестрельных ранения. Он был госпитализирован в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. На том же месте ранения получили еще три человека.

По словам префекта Неаполя Клаудио Паломбы, это была засада. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Кроме того, 203 человека обратились за помощью в медицинские учреждения Неаполя. У пострадавших людей переломы конечностей, травмы глаз и рук от петард, рваные раны в результате падений. 20-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой головы и кровоизлиянием в мозг. Она попала под автомобиль во время празднования чемпионства.

Видео беспорядков на стадионе

Напомним В последний раз Наполи выигрывал чемпионство в сезоне 1989/90. Тогда лидером команды был легендарный аргентинец Диего Марадона. 4 декабря 2020 года домашний стадион Наполи был переименован в его честь.