Малиновский: У Шевченко непростая ситуация

Руслан отметил, что время от времени общается с экс-тренером "сине-желтых".

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"Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом", – сказал полузащитник.

Также Малиновский подчеркнул, что за такой период слишком сложно привести команду к значительным успехам. Он заверил, что в сборной сначала была похожая ситуация.

Нелегко прийти в команду и поставить игру через 1-2 месяца. То же было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле,

– заявил Малиновский.

Футболист добавил, что "грифонам" нужно приложить незаурядные усилия, чтобы остаться в Серии А.

"За выживание борются за команды очень высокого уровня. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А", – отметил игрок Аталанты.

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