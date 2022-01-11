Маліновський: У Шевченка непроста ситуація
Руслан зазначив, що час від часу спілкується з екстренером "синьо-жовтих".
Варте уваги Останній шанс: Шевченко залишається у Дженоа
"Ми з ним на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус", – сказав півзахисник.
Також Маліновський наголосив, що за такий проміжок часу занадто складно привести команду до значних успіхів. Він запевнив, що у збірній спершу була схожа ситуація.
Нелегко прийти в команду та поставити гру за 1-2 місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі,
– заявив Маліновський.
Футболіст додав, що "грифонам" треба докласти неабияких зусиль, аби залишитися в Серії А.
"За виживання виборюють команди дуже високого рівня. «Дженоа» треба стрибнути вище голови, щоб залишитися в серії А", – зазначив гравець Аталанти.
Успіхи Шевченка у Дженоа
- Під керівництвом Шевченка італійська команда зіграла 10 матчів. Єдину перемогу він здобув у Кубку Італії над Салернітаною. Тоді "грифони" обіграли своїх суперників з рахунком 1:0.
- У Серії А українець провів 9 ігор, із них 6 завершились поразкою і 3 – унічию.
- "Грифони" посідають передостаннє 19-те місце, маючи у своєму активі 12 очок.