Маліновський: У Шевченка непроста ситуація

Руслан зазначив, що час від часу спілкується з екстренером "синьо-жовтих".

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"Ми з ним на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус", – сказав півзахисник.

Також Маліновський наголосив, що за такий проміжок часу занадто складно привести команду до значних успіхів. Він запевнив, що у збірній спершу була схожа ситуація.

Нелегко прийти в команду та поставити гру за 1-2 місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі,

– заявив Маліновський.

Футболіст додав, що "грифонам" треба докласти неабияких зусиль, аби залишитися в Серії А.

"За виживання виборюють команди дуже високого рівня. «Дженоа» треба стрибнути вище голови, щоб залишитися в серії А", – зазначив гравець Аталанти.

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