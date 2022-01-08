В Дженоа не сообщают деталей контракта. Ранее итальянские СМИ писали о соглашении на четыре года, а сам переход обошелся команде в 6,5 миллиона евро.

В новой команде он выступит под номером 45.

Достойно внимания "Новый Шевченко в Милане" не перешел в Дженоа к Шеве, выбрав другой итальянский клуб

Келвин Йебоа родился в Аккре – столице Ганы. Но у него итальянское гражданство. И он выступает за молодежную сборную Италии.

В Италии на профессиональном уровне Келвин Йебоа никогда не выступал – карьеру начал в австрийском Тироле, откуда в феврале 2021 года и перешел в Штурм.

В этом сезоне австрийская Бундеслига забила 11 голов и отдала 5 результативных передач в 18 матчах (второй в списке бомбардиров чемпионата Австрии). В этом сезоне в его активе 14 голов и 8 результативных передач за 28 матчей.

Он является племянником Тони Йебоа, бывшего нападающего сборной Ганы, который выступал в 1980-90 годах и дважды становился лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги (в 1993 и 1994 годах, когда он выступал за Айнтрахт).