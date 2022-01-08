Пентек выступал за Дженоа в сезоне 2018/2019. Тогда он перешел из польской Краковии за 4,5 миллиона евро. Его дебют получился крайне успешным. Он забил сразу четыре гола в дебютном матче за команду в Кубке Италии. И забил гол в первом же матче Серии А. В общем в первых четырех матчах Пентек забил пять голов, повторив достижение Андрея Шевченко в сезоне 1999/2000. В целом он забивал в каждом из первых семи матчей в Серии А. За первую половину сезона он забил 19 голов в 21 матче (13 голов за 19 матчей в чемпионате Италии).

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Такая активность не осталась не замеченной топовыми клубами. Уже в сентябре 2018 года (через 2,5 месяца после перехода в Дженоа) Милан объявил о подписании игрока за 35 миллионов евро. К новой команде польский нападающий присоединился в январе 2019 года.

И уже зимой 2019 года Милан заплатил 35 миллионов евро за переход Пентека. И за новую команду до конца сезона форвард забил еще 9 голов. Поэтому его начали сравнивать с Андреем Шевченко. Шевченко тоже отмечал игру нападающего.

Но уже в следующем сезоне вся голевая магия Пентека куда-то исчезла – всего четыре гола за те же 18 матчей в чемпионате Италии. Как следствие – переход в немецкую Герту зимой 2020 года за 24 миллиона евро.

В немецком клубе Пентек не вернулся на свой уровень, который он демонстрировал в Дженоа – 4 гола за 15 матчей во второй половине сезона. За полноценный сезон в Герте 2020/2021 он отличился лишь 7 раз.

Несмотря на это, его вызвали в сборную Польши. И он мог сыграть на Евро-2020, если бы не травма, которую он получил в матче 12 мая. Из-за этого форвард сумел вернуться на поле аж в сентябре 2021 года.

Место в стартовом составе Герты ему же вернуть не удалось. Так что порой он весь матч мог просидеть на скамейке для запасных. Поэтому за первую половину сезона – только один гол за девять матчей.

Пентек мог перейти в Дженоа. В его услугах лично был заинтересован Шевченко, как тренер команды. Ему не хватает забивных нападающих. Но форвард решил перейти в Фиорентину – пока на правах аренды до конца сезона. 8 января клуб официально об этом объявил.

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