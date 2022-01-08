У Дженоа не повідомляють деталей контракту. Раніше італійські ЗМІ писали про угоду на чотири роки, а сам перехід обійшовся команді в 6,5 мільйонів євро.

В новій команді він буде виступати під номером 45.

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Келвін Єбоа народився в Аккрі – столиці Гани. Але має італійське громадянство. І виступає за молодіжну збірну Італії.

В Італії на професійному рівні Келвін Єбоа ніколи не виступав – кар'єру розпочав в австрійському Тіролі, звідки в лютому 2021 року і перейшов в Штурм.

В цьому сезоні австрійської Бундесліги забив 11 голів та віддав 5 результативних передач у 18 матчах (другий у списку бомбардирів чемпіонату Австрії). Загалом в цьому сезоні в його активі 14 голів та 8 результативних передач за 28 матчів.

Він є племінником Тоні Єбоа, колишнього нападника збірної Гани, який виступав у 1980-90 роках, і який двічі ставав найкращим бомбардиром німецької Бундесліги (у 1993 та 1994 роках, коли він виступав за Айнтрахт).