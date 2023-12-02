Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Малиновский, 37 – Канчеллери, 67

На "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе состоялся поединок 14-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором Дженоа принимала Эмполи. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

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В первом тайме Руслан Малиновский отметился голом после сильного удара из-за пределов штрафной площади. 30-летний украинский хавбек Дженоа забивает во втором матче подряд.

После перерыва Эмполи восстановил баланс на табло благодаря голевой передаче в исполнении другого украинца Виктора Коваленко, ассистировавшего Маттео Канчельери. Коваленко не уходит с поля без результативного действия в третьей игре подряд.

В турнирной таблице Серии А места команд остались без изменений. Дженоа имеет 15 очков и занимает 15-ю строчку, а у Эмполи 11 баллов и 17-е место чемпионата.