Дженоа – Емполі – 1:1

Голи: Маліновський, 37 – Канчелльєрі, 67

На "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї відбувся поєдинок 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому Дженоа приймала Емполі. Поєдинок завершився нічиєю із рахунком 1:1.

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У першому таймі Руслан Маліновський відзначився голом після сильного удару з-за меж штрафного майданчика. 30-річний український хавбек Дженоа забиває у другому матчі поспіль.

Після перерви Емполі відновив рівновагу на табло завдяки гольовій передачі у виконанні іншого українця Віктора Коваленка, який асистував Маттео Канчелльєрі. Коваленко не йде з поля без результативної дії в третій грі поспіль.

У турнірній таблиці Серії А місця команд залишилися без змін. Дженоа має 15 очок та посідає 15-й рядок, а в Емполі 11 балів та 17-та сходинка чемпіонату.