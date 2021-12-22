Дженоа хочет бороться за результат, у нее есть сердце, – Шевченко о ничье с клубом Малиновского

22 декабря 2021 , 10:36
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Источник:

Football Italia

Дженоа смогла взять важное очко в игре с Аталантой. Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал неожиданную мировую с одним из лидеров Серии А.

Шевченко: Мы должны показать характер

Украинский наставник доволен игрой и отдачей команды, которая проявила характер. Футболисты выполнили задачи, которые перед ними поставил Андрей Шевченко.

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Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, у нее есть сердце, что мы и доказали. Состояние поля не помогло Аталанте. Парни сделали то, что я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и "физики", но я доволен тем, что мы сделали на поле,
– сказал тренер Дженоа.

Шевченко рассказал, что после поединка подошел к Джану Пьеру Гасперини, чтобы поздравить его с мировой. Украинец похвалил тренера Аталанты, который вдохновляет других наставников: "Везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он дает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с битвой".

К слову, матч в Генуи завершился ничьей 1:1. Руслан Малиновский, который противостоял команде Шевченко, отыграл 85 минут, но не отличился результативными действиями.

Ситуация Дженоа в Серии А

  • Каждое очко для подопечных украинского тренера на вес золота. "Грифонам" следует выбираться из зоны вылета. Дженоа идет 18-й среди 20 клубов. До 17-го места, которое занимает Специя еще одного украинского футболиста Виктора Коваленко, всего два пункта.
  • Шевченко уже несколько раз сравнивал сохранность прописки в Серии А для Дженоа с победой в Лиге чемпионов.
  • Матч против Аталанты стал последним для "грифонов" в 2021 году. Свой следующий поединок они проведут 6 января на выезде против Сассуоло. 
Автор: Софія Кулай