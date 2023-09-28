Легенда Милана возглавил Марсель, нагло лишившийся Малиновского
Источник:официальный сайт Марселя
Французский Марсель получил нового главного тренера. Преемником Марселино стал легендарный опорник итальянского Милана Дженнаро Гаттузо.
27 сентября французский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Ведь Марселино и его весь тренерский штаб покинул Марсель из-за угроз болельщиков, недовольных работой и их решениями за пределами футбольного поля.
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Новый тренер для "провансальцев"
Дженнаро Гаттузо заключил контракт с провансальцами до конца текущего сезона-2023/2024. Марсель стал восьмым клубом в тренерском опыте итальянского специалиста.
Отметим, что у Гаттузо был серьезный конкурент в борьбе за этот пост в виде бывшего коуча ПСЖ Кристофа Галтье, но выбор "провансальцев" пал именно на итальянца.
Последним клубом к назначению в тренерской карьере Гаттузо была испанская Валенсия, за которую на правах аренды выступает наш Роман Яремчук. Дженнаро возглавлял "летучих мышей" с июля 2022-го по конец января 2023-го. Во главе испанской команды итальянец провел 22 матча.
На плечи Гаттузо и его тренерского штаба упала непростая задача. Следует вернуть доверие болельщиков и команду в лидерскую группу турнирной таблицы. Ведь прошлый сезон Марсель закончил на третьем месте, а после 6 туров этого сезона-2023/2024 болтается в середине таблицы – 8-я позиция и 9 баллов.
Дебют нового тренера придется на настоящее дерби, в котором Марсель будет гостить на поле Монако уже 30 сентября.
К сожалению, наш Руслан Малиновский не сможет поиграть под руководством легенды Милана, потому что выступает в аренде за итальянскую Дженоа, имеющую опцию выкупа украинца.
Тренерский опыт Дженнаро Гаттузо
- Начинал свою карьеру в роли играющего тренера в структуре Сена.
- Также на заре своей тренерской карьеры поработал с Палермо, Критом, Пизой и юношеской командой Милана U-19.
- В 2017-м возглавил первую команду "Россонери". Как раз во главе Милана провел пока больше всего матчей в статусе тренера – 83 поединка.
- Уже в декабре 2019 был назначен главным наставником в Наполе, с которым проработал до конца июня 2021-го.
- С 1 июля 2022-го по конец января 2023-го работал с Валенсией.
- Пока Гаттузо имеет в своем тренерском достижении только один трофей, который получил из Наполи, когда в сезоне-2019/2020 стал победителем Кубка Италии.