27 сентября французский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Ведь Марселино и его весь тренерский штаб покинул Марсель из-за угроз болельщиков, недовольных работой и их решениями за пределами футбольного поля.

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Новый тренер для "провансальцев"

Дженнаро Гаттузо заключил контракт с провансальцами до конца текущего сезона-2023/2024. Марсель стал восьмым клубом в тренерском опыте итальянского специалиста.

Отметим, что у Гаттузо был серьезный конкурент в борьбе за этот пост в виде бывшего коуча ПСЖ Кристофа Галтье, но выбор "провансальцев" пал именно на итальянца.

Последним клубом к назначению в тренерской карьере Гаттузо была испанская Валенсия, за которую на правах аренды выступает наш Роман Яремчук. Дженнаро возглавлял "летучих мышей" с июля 2022-го по конец января 2023-го. Во главе испанской команды итальянец провел 22 матча.

На плечи Гаттузо и его тренерского штаба упала непростая задача. Следует вернуть доверие болельщиков и команду в лидерскую группу турнирной таблицы. Ведь прошлый сезон Марсель закончил на третьем месте, а после 6 туров этого сезона-2023/2024 болтается в середине таблицы – 8-я позиция и 9 баллов.

Дебют нового тренера придется на настоящее дерби, в котором Марсель будет гостить на поле Монако уже 30 сентября.

К сожалению, наш Руслан Малиновский не сможет поиграть под руководством легенды Милана, потому что выступает в аренде за итальянскую Дженоа, имеющую опцию выкупа украинца.

Тренерский опыт Дженнаро Гаттузо