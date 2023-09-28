Роман Яремчук начал матч в запасе Валенсии и вышел на поле только на 76-й минуте. За это время Реал Сосьедад открыл счет во встрече благодаря точному удару Карлоса Фернандеса Луны, пишет 24 Канал.

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Неуверенный дебют в Ла Лиге

В конце первого тайма "летучие мыши" еще и остались в меньшинстве после второй желтой карточки для Селима Амалла.

За полученное игровое время украинский форвард, сменивший на острие атаки хозяев Диего Лопеса, мог дебютировать за испанский клуб с гола. Однако Яремчук пробил выше ворот, когда головой запирал передачу от Пепела.

Украинец успел 18 раз встретиться с мячом и 8 раз терял его. Лишь три из шести передач были прямо у ног партнеров по команде.

Напомним, что Яремчук играет в Испании на правах аренды до конца сезона-2023/2024. После этого должен вернуться в бельгийский Брюгге.

Однако дебют Яремчука в Валенсии был испорчен домашним поражением от Реал Сосьедад 0:1.

Валенсия после 7-ми туров занимает лишь 8-ю позицию, набрав 10 баллов. Столько же у мадридского Атлетико, у которого еще есть два матча.

Реал Сосьедад с 12 очками занимает 5 место.

Валенсия – Реал Сосьедад: видеообзор матча