27 вересня французький клуб оголосив про призначення нового головного тренера. Адже Марселіно та його увесь тренерський штаб покинув Марсель через погрози уболівальників, які були незадоволені роботою та їх рішеннями за межами футбольного поля.

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Новий тренер для "провансальців"

Дженнаро Гаттузо уклав контракт із "провансальцями" до кінця поточного сезону-2023/2024. Марсель став восьмим клубом у тренерському досвіді італійського спеціаліста.

Відзначимо, що Гаттузо мав серйозного конкурента у боротьбі за цю посаду у вигляді колишнього коуча ПСЖ Крістофа Галтьє, але вибір "провансальців" впав саме на італійця.

Останнім клубом до цього призначення у тренерській кар'єрі Гаттузо була іспанська Валенсія, за яку на правах оренди виступає наш Роман Яремчук. Дженнаро очолював "кажанів" із липня 2022-го по кінець січня 2023-го. На чолі іспанської команди італієць провів 22 матчі.

На плечі Гаттузо та його тренерського штабу впало непросте завдання. Потрібно повернути довіру уболівальників та команду у лідерську групу турнірної таблиці. Адже минулий сезон Марсель закінчив на третьому місці, а після 6-ти турів цього сезону-2023/2024 бовтається у середині таблиці – 8-ма позиція та 9 балів.

Дебют нового тренера припаде на справжнє дербі, у якому Марсель гостюватиме на полі Монако вже 30 вересня.

На жаль, наш Руслан Маліновський не зможе пограти під керівництвом легенди Мілана, тому що виступає в оренді за італійську Дженоа, яка має опцію викупу українця.

Тренерський досвід Дженнаро Гаттузо