27 вересня французький клуб оголосив про призначення нового головного тренера. Адже Марселіно та його увесь тренерський штаб покинув Марсель через погрози уболівальників, які були незадоволені роботою та їх рішеннями за межами футбольного поля.
Дивіться також Змарнував черговий момент: Яремчук "сухо" дебютував за Валенсію – відеоогляд
Новий тренер для "провансальців"
Дженнаро Гаттузо уклав контракт із "провансальцями" до кінця поточного сезону-2023/2024. Марсель став восьмим клубом у тренерському досвіді італійського спеціаліста.
Відзначимо, що Гаттузо мав серйозного конкурента у боротьбі за цю посаду у вигляді колишнього коуча ПСЖ Крістофа Галтьє, але вибір "провансальців" впав саме на італійця.
Останнім клубом до цього призначення у тренерській кар'єрі Гаттузо була іспанська Валенсія, за яку на правах оренди виступає наш Роман Яремчук. Дженнаро очолював "кажанів" із липня 2022-го по кінець січня 2023-го. На чолі іспанської команди італієць провів 22 матчі.
На плечі Гаттузо та його тренерського штабу впало непросте завдання. Потрібно повернути довіру уболівальників та команду у лідерську групу турнірної таблиці. Адже минулий сезон Марсель закінчив на третьому місці, а після 6-ти турів цього сезону-2023/2024 бовтається у середині таблиці – 8-ма позиція та 9 балів.
Дебют нового тренера припаде на справжнє дербі, у якому Марсель гостюватиме на полі Монако вже 30 вересня.
На жаль, наш Руслан Маліновський не зможе пограти під керівництвом легенди Мілана, тому що виступає в оренді за італійську Дженоа, яка має опцію викупу українця.
Тренерський досвід Дженнаро Гаттузо
- Розпочинав свою кар'єру у ролі граючого тренера у структурі Сьона.
- Також на зорі своєї тренерської кар'єри попрацював із Палермо, Критом, Пізою та юнацькою командою Мілана U-19.
- У 2017-му очолив першу команду "россонері". Якраз на чолі Мілана провів поки що найбільше матчів у статусі тренера – 83 поєдинки.
- Вже у грудні 2019-го був призначений головним наставником у Наполі, з яким пропрацював до кінця червня 2021-го.
- Із 1 липня 2022-го по кінець січня 2023-го років працював із Валенсією.
- Наразі Гаттузо має у своєму тренерському здобутку лише один трофей, який здобув із Наполі, коли у сезоні-2019/2020 став переможцем Кубка Італії.