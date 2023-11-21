Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем весе Джейсон Джексон прокомментировал победу над украинским бойцом Ярославом Амосовым. 33-летний ямайский спортсмен сенсационно одолел Амосова и забрал его чемпионский пояс.

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Джексон: Я очень умный боец

"Не думаю, что Ярослав недооценил меня. Думаю, он немного испугался. Тот факт, что он пытался быть дружелюбным и все такое. После пресс-конференции я сказал ему: "Не буду смеяться и вводить тебя во все эти дружеские вещи. Выйду, чтобы сразиться с тобой".

У Ярослава просто не было той выдержки и голода. У меня все это было. Я универсальный боец, могу делать все. Я атлетический и взрывной, могу сильно ударить худого парня. Вот я его сильно ударил. Я очень умный боец, так и сражался, сохранял самообладание, а потом в нужный момент появился", – сказал Джексон.

Следует отметить, что Амосов проиграл впервые в карьере. Теперь его серия в профессиональном MMA – 27 побед и 1 поражение. Украинец завоевал титул в 2021 году, после чего защитил его в феврале 2023 года. Вторая защита стала неудачной.