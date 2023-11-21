Новоспечений чемпіон Bellator у напівсередній вазі Джейсон Джексон прокоментував перемогу над українським бійцем Ярославом Амосовим. 33-річний ямайський спортсмен сенсаційно здолав Амосова та забрав собі його чемпіонський пояс.

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Джексон: Я дуже розумний боєць

"Не думаю, що Ярослав недооцінив мене. Думаю, він трохи злякався. Той факт, що він намагався бути приязним і все таке. Після пресконференції я сказав йому: "Не буду сміятися і вводити тебе у всі ці дружні-дружні речі. Вийду, щоб битися з тобою".

Ярослав просто не мав тієї витримки та голоду. У мене це все було. Я універсальний боєць, можу робити все. Я атлетичний та вибуховий, можу сильно вдарити худорлявого хлопця. От я його сильно й ударив. Я дуже розумний боєць, так і бився, зберігав самовладання, а потім в потрібний момент з’явився", – сказав Джексон.

Варто зазначити, що Амосов програв уперше в кар'єрі. Тепер його серія у професійному MMA – 27 перемог та 1 поразка. Українець завоював титул у 2021 році, після чого захистив його у лютому 2023 року. Другий захист став невдалим.