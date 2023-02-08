Король Джеймс побил "вечный" рекорд НБА: видео исторического броска легенды баскетбола

8 февраля 2023, 09:55
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Поединка регулярного чемпионата НБА между командами Лейкерс и Оклахомой с нетерпением ожидали все фанаты баскетбола. Ведь в этом матче должен был рухнуть "вечный" рекорд результативности Карима Абдул-Джаббара.

В ожидании нового рекорда зрители заполнили арену в Лос-Анджелесе, хотя цена билетов доходила до 10 тысяч долларов. Впрочем, игра любимца публики Джеймса Леброна превзошла все надежды, пишет 24 канал.

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Леброн установил один из самых больших рекордов спорта

До нового достижения королю Джеймсу нужно было набрать 36 очков. И он справился с этой задачей. Уже в конце третьей четверти Леброн побил "вечный" рекорд Карима Абдул-Джаббара, который держался почти 34 года.

Сразу после рекордного броска игру остановили, чтобы Леброн мог отпраздновать историческое событие вместе с партнерами по команде. Трибуны овациями встретили новый рекорд НБА.

Видео исторического броска Леброна

В общей сложности за матч Леброн набрал 38 баллов и теперь на его счету 38 390 очков за карьеру. Присутствовавший на матче Карим Абдул-Джабар лично поздравил рекордсмена, превзошедшего его достижения.

Самые результативные баскетболисты в истории НБА

1. Леброн Джеймс – 38 390 очков
2. Карим Адбул-Джаббар – 38 387 очков
3. Карл Мэлоун – 36 928 очков
4. Коби Брайант – 33 643 очка
5. Майкл Джордан – 32 292 очков

Путь к рекорду

  • Форвард выступает в НБА с 2003 года. Свои первые баллы он набрал 29 октября 2003 года.
  • Леброн установил исторический рекорд по количеству матчей, в которых он набирал 20+ очков.
  • Баскетболист становился самым молодым игроком в истории, последовательно набравшим 10 тысяч очков, 20 и 30 тысяч.
  • Чтобы установить новый рекорд результативности в НБА, Королю Джеймсу понадобилось 1410 матчей.
  • Сейчас Леброн проводит 20-й сезон в карьере.

Автор: Сергій Шаховець