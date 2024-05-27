37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Известный тренер объяснил, почему Фьюри должен был проиграть Усику нокаутом

Джеймс Али Башир, который ранее тренировал Александра Усика, прокомментировал эпизод с нокдауном "Цыганского короля" в 9-м раунде поединка за абсолютное чемпионство.

"Останавливать бой можно было еще даже до фиксации нокдауна, потому что Усик гонял Фьюри по всему рингу. И был момент, когда Тайсон отвернул голову в сторону от Александра – это сигнал о том, что бой закончен.

Если боксер даже на мгновение отворачивается от своего соперника – это сигнал, что бой закончен, потому что дальше начинается опасная зона, где есть риск получить серьезную травму", – сказал Башир.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.