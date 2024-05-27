37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Відомий тренер пояснив, чому Ф'юрі мав програти Усику нокаутом

Джеймс Алі Башир, який раніше тренував Олександра Усика, прокоментував епізод з нокдауном "Циганського короля" у 9-му раунді поєдинку за абсолютне чемпіонство.

"Зупиняти бій можна було ще навіть до фіксації нокдауну, тому що Усик ганяв Ф'юрі по всьому рингу. І був момент, коли Тайсон відвернув голову в бік від Олександра – це сигнал про те, що бій закінчено.

Якщо боксер навіть на мить відвертається від свого суперника – це сигнал, що бій закінчено, тому що далі починається небезпечна зона, де є ризик отримати серйозну травму", – сказав Башир.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.