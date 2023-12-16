Видеоблогер Пол нокаутировал соперника в первом раунде: видео мощного удара
В ночь с 15 на 16 декабря в Орландо (США) прошел вечер бокса. Боксер и видеоблогер Джейк Пол одержал победу над Андре Огастом.
В начале первого раунда Андре заявил о себе своей активностью, будто дал понять, что легко победу отдавать не собирается. А Агаст неплохо достал Пола правым хуком и боролся за центр ринга, пишет 24 Канал.
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Джейк Пол – Андре Аугуст (США) – KO 1/8
Звездный боксер уже в первом раунде нанес мощный аперкот и нокаутировал своего соперника.
Отметим, что бой американцев планировался 8-раундовым в лимите крузервейта.
Как Пол нокаутировал соперника: видео мощного удара
Своего единственного поражения Пол потерпел в феврале 2023 года. Тогда он вышел на ринг против брата Цыганского короля Томми Фьюри. Победителя избрали раздельным решением судей.
Для его соперника это был второй нокаут в карьере. Ранее Огаст потерпел поражение техническим нокаутом от Эрика Абрахама в 2018 году.
Что известно о карьере шоумена-боксера
- Для Пола это шестой матч на профессиональном ринге.
- Он дебютировал в боксе в 2020 году, когда нокаутировал блогера Али Эсона Гиба.
- Также у него в соперниках был экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и бывший драка UFC Тайрон Вудли и Андрерсон Силва.
- Предыдущая победа блогера была в августе, он единогласным решением судей одолел экс-боец UFC Нейта Диаса.