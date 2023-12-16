На початку першого раунду Андре заявив про себе своєю активністю, ніби дав зрозуміти, що легко перемогу віддавати не збирається. Натомість Огаст непогано дістав Пола правим хуком та боровся за центр рингу, пише 24 Канал.

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Джейк Пол − Андре Аугуст (США) – KO 1/8

Зірковий боксер вже у першому раунді наніс потужний аперкот та нокаутував свого суперника.

Зазначимо, що бій американців планувався 8-раундовим, у ліміті крузервейту.

Як Пол нокаутував суперника: відео потужного удару

Своєї єдиної поразки Пол зазнав у лютому 2023 року. Тоді він вийшов на ринг проти брата "Циганського короля" Томмі Ф’юрі. Переможця обрали роздільним рішенням суддів.

Для його суперника це був другий нокаут у кар’єрі. Раніше Огаст зазнав поразки технічним нокаутом від Еріка Абрахама у 2018 році.

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