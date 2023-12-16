В начале первого раунда Андре заявил о себе своей активностью, будто дал понять, что легко победу отдавать не собирается. А Агаст неплохо достал Пола правым хуком и боролся за центр ринга, пишет 24 Канал.

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Джейк Пол – Андре Аугуст (США) – KO 1/8

Звездный боксер уже в первом раунде нанес мощный аперкот и нокаутировал своего соперника.

Отметим, что бой американцев планировался 8-раундовым в лимите крузервейта.

Как Пол нокаутировал соперника: видео мощного удара

Своего единственного поражения Пол потерпел в феврале 2023 года. Тогда он вышел на ринг против брата Цыганского короля Томми Фьюри. Победителя избрали раздельным решением судей.

Для его соперника это был второй нокаут в карьере. Ранее Огаст потерпел поражение техническим нокаутом от Эрика Абрахама в 2018 году.

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