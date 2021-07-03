Тренер сборной Англии готовит "сюрприз" перед матчем с Украиной

Сборная Англии сыграет против Украины в рамках 1/4 финала Евро-2020. Наставник англичан Гарет Саутгейт готовит "сюрприз" в стартовом составе своей команды.

Санчо сыграл только 6 минут на Евро-2020

Полузащитник Джейдон Санчо сыграет с первых минут в матче против Украины. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

К слову Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

21-летний Санчо сыграл всего 6 минут на Евро-2020, выйдя на замену в матче против Чехии (1:0).

Тренер англичан Гарет Саутгейт неоднократно был раскритикован британскими экспертами за то, что не использует Санчо на Евро-2020.

В минувшем сезоне Санчо забил 16 голов и отдал 20 голевых передач за Боруссию Дортмунд. Санчо провел 20 матчей в составе Англии. В его активе 3 гола.

С нового сезона Санчо больше не будет выступать за Боруссию. В четверг, 1 июля, стало известно, что Санчо перешел в Манчестер Юнайтед.

Поединок Украина – Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". Начало игры в 22:00.