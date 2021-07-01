Санчо переходит в МЮ
Боруссия Дортмунд подтвердила договоренность с Манчестер Юнайтед о трансфере Джейдона Санчо.
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В финансовом отчете о сделке говорится, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Для завершения сделки Санчо осталось успешно пройти медицинское освидетельствование в Манчестер Юнайтед.
Англичанин получит пятилетний контракт в МЮ. По информации СМИ, Санчо будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов.
Что известно о Санчо
- 21-летний Санчо стал игроком Боруссии Дортмунд в 2017 году. Англичанин перешел в Дортмунд из академии Манчестер Сити.
- За основную команду Боруссии Санчо провел 137 матчей. В его активе 50 голов и 64 результативные передачи.
- Джейдон дебютировал за сборную Англии 12 октября 2018 года. За 20 матчей Санчо забил 3 гола.