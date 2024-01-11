Возвращение блудного сына к "шмелям": Манчестер Юнайтед избавился от скандального вингера

Один из главных талантов Англии Джейдон Санчо вернулся в немецкую Боруссию Дортмунд. Вингер будет играть за "шмелей" на правах аренды до конца сезона.

Дортмундская Боруссия официально объявила о подписании игрока сборной Англии Джейдона Санчо. Это уже второй приход звездного вингера в состав "шмелей".

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Перезагрузка карьеры Санчо

23-летний футболист будет играть за Боруссию до конца сезона 2023/24. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, краткосрочная аренда Санчо обойдется немецкому клубу в 4 миллиона евро. Боруссия также обязалась покрывать часть зарплаты футболиста. Любопытно, что соглашение не предусматривает выкуп Санчо у Манчестер Юнайтед.

Санчо вернулся в Боруссию / twitter.com/BVB

Англичанин будет играть за "шмелей" под 10 номером. Санчо сможет сыграть за Боруссию 13 января в поединке 17 тура Бундеслиги против Дармштадта 98. В чемпионате Германии новая-старая команда Санчо занимает 5 место.

Санчо не оправдал надежд МЮ