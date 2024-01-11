Возвращение блудного сына к "шмелям": Манчестер Юнайтед избавился от скандального вингера
Один из главных талантов Англии Джейдон Санчо вернулся в немецкую Боруссию Дортмунд. Вингер будет играть за "шмелей" на правах аренды до конца сезона.
Дортмундская Боруссия официально объявила о подписании игрока сборной Англии Джейдона Санчо. Это уже второй приход звездного вингера в состав "шмелей".
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Перезагрузка карьеры Санчо
23-летний футболист будет играть за Боруссию до конца сезона 2023/24. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, краткосрочная аренда Санчо обойдется немецкому клубу в 4 миллиона евро. Боруссия также обязалась покрывать часть зарплаты футболиста. Любопытно, что соглашение не предусматривает выкуп Санчо у Манчестер Юнайтед.
Санчо вернулся в Боруссию / twitter.com/BVB
Англичанин будет играть за "шмелей" под 10 номером. Санчо сможет сыграть за Боруссию 13 января в поединке 17 тура Бундеслиги против Дармштадта 98. В чемпионате Германии новая-старая команда Санчо занимает 5 место.
Санчо не оправдал надежд МЮ
- Напомним, что Джейдон Санчо с 2017 по 2021 год играл за дортмундскую Боруссию. Англичанин был одним из лидеров команды и стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.
- Летом 2021 года Манчестер Юнайтед за 85 миллионов евро приобрел Санчо. Этот трансфер стал 4-м в списке самых дорогих приобретений манкунианцев.
- Однако вингер не оправдал надежд тренерского штаба. Более того, из-за конфликта с Эриком тен Хагом не играл за "красных дьяволов" с августа прошлого года. Из-за проблем с дисциплиной Джейдона отстранили от тренировок с первой командой.
- В нынешнем сезоне Санчо всего трижды появлялся на поле, суммарно сыграв 76 минут. Результативными действиями не отличился.