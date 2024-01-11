Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про підписання гравця збірної Англії Джейдона Санчо. Це вже другий прихід зіркового вінгера до складу "джмелів".
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Перезавантаження кар'єри Санчо
23-річний футболіст гратиме за Боруссію до кінця сезону 2023/24. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, короткострокова оренда Санчо обійдеться німецькому клубу у 4 мільйони євро. Боруссія також взяла на себе зобов'язання покривати частину зарплатні футболіста. Цікаво, що угода не передбачає викуп Санчо у Манчестер Юнайтед.
Санчо повернувся до Боруссії / twitter.com/BVB
Англієць гратиме за "джмелів" під 10 номером. Санчо матиме змогу зіграти за Боруссію 13 січня у поєдинку 17 туру Бундесліги проти Дармштадту 98. У чемпіонаті Німеччині нова-стара команда Санчо займає 5 місце.
Санчо не виправдав сподівань МЮ
- Нагадаємо, що Джейдон Санчо з 2017 до 2021 року грав за дортмундську Боруссію. Англієць був одним із лідерів команди та ставав володарем Кубка та Суперкубка Німеччини.
- Влітку 2021 року Манчестер Юнайтед за 85 мільйонів євро придбав Санчо. Цей трансфер став 4-м у переліку найдорожчих придбань манкуніанців.
- Однак вінгер не виправдав сподівань тренерського штабу. Ба більше, через конфлікт з Еріком тен Хагом не грав за "червоних дияволів" із серпня минулого року. Через проблеми з дисципліною Джейдона відсторонили від тренувань з першою командою.
- У нинішньому сезоні Санчо лише тричі з'являвся на полі, сумарно зігравши 76 хвилин. Результативними діями не відзначився.