Матч закончился со счетом 2:4 в пользу "Пингвинз". Они совершили камбек, уступая хозяевам 2:0 после первого периода, пишет 24 Канал.

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Исторический гол для Питтсбурга

Самый яркий момент поединка произошел на предпоследней минуте встречи. "Тампа" уступала в одну шайбу и пыталась всеми силами сравнять счет. В попытках отыграть отставание она освободила ворота и выпустила вместо голкипера шестого "полевого" игрока.

Этим воспользовался вратарь Питтсбурга Тристан Джарри. Он выполнил бросок от собственных ворот и шайба, минуя всех хоккеистов соперника, оказалась в воротах. Этот гол и зафиксировал итоговый результат матча.

Смотрите видео с голом вратаря Питтсбурга

Отметим, что такое событие стало историческим для Питтсбурга и довольно редким явлением для хоккея. До этого вратари "Пингвинз" никогда не забивали в НХЛ, в лиге же – голкиперский гол стал всего 17-м за всю историю турнира.

Интересно. В НХЛ отмечались голами всего 14 вратарей. Самым результативным среди них является канадец Мартен Бродер, который в составе Нью-Джерси Девилз совершил 3 результативных броска.