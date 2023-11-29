Военное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года многих застало врасплох. И некоторым нужно было несколько дней, для того чтобы принять свои решения по этому поводу. Национальная хоккейная лига не стала исключением. 28 февраля 2022 года на русскоязычной странице официального сайта было опубликовано сообщение об осуждении вторжения России в Украину с призывом к "скорейшему мирному урегулированию вопроса". И заявление о приостановлении отношений с бизнес-партнерами в России.

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Вместе с тем, в НХЛ заявили, что "обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России".

"Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию", – говорилось в заявлении.

Об отстраненности НХЛ в вопросе войны в Украине и засилие россиян там журналист 24 Канала пообщался с владельцем "The Hockey News" Грэмом Рустаном. Этот канадский бизнесмен совершил немало инвестиций в спорт, сотрудничая как с Федерацией хоккея Канады (Hockey Canada), так и с хоккейными клубами.



Грэм Рустан во время визита в Украину в ноябре 2023 года / фото Виктории Яськив

Почему НХЛ не высказывается о войне в Украине

НХЛ решил максимально отстраниться в вопросе войны России против Украины. После публикации официального заявления 28 февраля 2022 года, в НХЛ пытались всячески избегать этого вопроса.

НХЛ – это бизнес, который имеет свои правила поведения и процедуры, которыми он оперирует. У него около 1000 профессиональных хоккеистов. И даже эти 1000 хоккеистов не всегда соглашаются со всем в НХЛ. Я разговаривал с владельцами клубов, с игроками. И их политические взгляды – они очень диверсионны. Для любой организации, такой как НХЛ или ассоциации игроков НХЛ – они никогда не придут к согласию по вопросам политики,

– рассказал Грэм Рустан.

Поэтому именно из-за большого количества разнообразных взглядов на события, порой и противоположные, НХЛ пытается "балансировать", оставаясь нейтральной и не проявляя свою политическую позицию.

Засилье россиян в НХЛ

В контексте позиции НХЛ по войне России против Украины нельзя было обойти вопрос о россиянах в хоккейных клубах. Ведь из 32 команд в НХЛ только три не имеют в своем составе россиян. А через год после начала войны, клубы НХЛ и дальше продолжаю выбирать россиян на драфте – в 2023 году таких было выбрано 19. Поэтому в сезоне 2023/2024 клубы НХЛ имеют на контрактах сразу 89 россиян.

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Грэм Рустан заявил, что он точно не знает, на какие правила сейчас опираются каждый из клубов, выбирая игроков на драфте.

"Моя цель – делать все, что могу, чтобы больше украинцев драфтовали в НХЛ", – подчеркнул Грэм Рустан.

При этом Грэм Рустан отвергает мнение о том, что НХЛ избрало "политику молчания" из-за большого присутствия россиян. Как и то, что там специально занимаются "продвижением" россиян. Что касается последнего, то речь идет об Александре Овечкине – одном из лидеров команды "Вашингтон Кэпиталз". Именно он в 2017 году стал основателем Putin Team, которая была создана в поддержку российского диктатора Владимира Путина перед так называемыми "выборами" в России в 2018 году. И популярность Овечкина Путин использовал не раз в своих пропагандистских целях.

Я не верю, что НХЛ пытается "продвигать" любого игрока индивидуально, кроме аспектов того, что они делают на льду. Мы видим очень много усилий, прилагаемых НХЛ, чтобы оставаться нейтральными. И они занимаются продвижением игроков только по спортивному принципу,

– убежден Грэм Рустан.

При этом даже среди российских хоккеистов нет единодушия по поводу войны против Украины. По словам Грэма Рустана, "есть очень много игроков по обе стороны". В качестве примера он привел ситуацию с российским хоккеистом Никитой Задоровым. Спортсмен в интервью рассказал, что после начала российского вторжения в Украину хоккеисты из России хотели опубликовать совместное заявление. Но уже в начале обсуждения о чем должно быть это заявление, их мнения разделились. Кое-кто хотел ограничиться уже привычным "спорт вне политики". Были и такие, которые требовали использовать элементы российской пропаганды типа "8 лет бомбили Донбасс". Поэтому согласие по заявлению так и не было.