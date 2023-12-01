Матч закінчився з рахунком 2:4 на користь "Пінгвінз". Вони здійснили камбек, поступаючись господарям 2:0 після першого періоду, пише 24 Канал.

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Історичний гол для Піттсбурга

Найяскравіший момент поєдинку відбувся на передостанній хвилині зустрічі. "Тампа" поступалася в одну шайбу та намагалася всіма силами зрівняти рахунок. У спробах відіграти відставання вона звільнила ворота та випустила замість голкіпера шостого "польового" гравця.

Цим скористався воротар Піттсбурга Трістан Джаррі. Він виконав кидок від власних воріт і шайба, оминувши всіх хокеїстів суперника, опинилася у воротах. Цей гол і зафіксував підсумковий результат матч.

Дивіться відео з голом воротаря Піттсбурга

Зазначимо, що така подія стала історичною для Піттсбурга та досить рідким явищем для хокею. До цього воротарі "Пінгвінз" ніколи не забивали в НХЛ, у лізі ж – голкіперський гол став лише 17-м.за всю історію турніру.

Цікаво. У НХЛ відзначалися голами лише 14 воротарів. Найрезультативнішим серед них є канадець Мартен Бродер, який у складі Нью-Джерсі Девілз зробив 3 результативні кидки.