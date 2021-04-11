Американский боксер одержал победу в 6 раунде. Джарону Эннису удалось нокаутировать российского боксера.
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Ход боя
Эннис со старта боя удерживал оппонента на джебе и активно пользовался преимуществом в антропометрии.
Уже в 3 раунде Липинец был близок, чтобы побывать на канвасе. Эннис решил сблизиться с соперником и сокрушил его оборону.
В следующем раунде Эннис таки отправил соперника на настил мощным левым апперкотом. В шестой трехминутке бой завершился.
Эннис потряс соперника правым хуком и отправил в нокаут левым прямым.