Американський боксер здобув перемогу в 6 раунді. Джарону Еннісу вдалося нокаутувати російського боксера.

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Хід бою

Енніс від старту бою утримував опонента на джебі та активно користувався перевагою в антропометрії.

Уже в 3 раунді Липинець був близький, щоб побувати на канвасі. Енніс вирішив зблизитися із суперником і розтрощив його оборону.

У наступному раунді Енніс таки відправив суперника на настил потужним лівим аперкотом. У шостій трихвилинці бій завершився.

Енніс приголомшив суперника правим хуком і відправив в нокаут лівим прямим.

Для непереможного Енніса це була 27 перемога і 25 нокаут. Росіянин зазнав другої поразки у 19 поєдинках. У його активі 16 перемог та 1 нічия.